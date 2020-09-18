Адвокаты Порошенко насчитали 58 дел против него, фото — Буг

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Адвокаты насчитали уже 58 дел против Петра Порошенко, бывшего президента Украины.

Его адвокат Илья Новиков на брифинге в Киеве 18 сентября заявил, что правоохранительные органы открыли против его подзащитного в общей сложности 58 уголовных дел, но точное количество не знают даже защитники экс-главы государства.

Нас постоянно спрашивают, какая цифра текущая из «списка Порошенко». Опять же, мы не знаем… Мы не можем быть уверены, что там нет ничего, о чем нам неизвестно, но по состоянию на сейчас — это 58 уголовных дел, — рассказал Новиков.

Адвокат считает, что отсутствуют признаки того, что Государственное бюро расследований пытается «менять направление своих усилий» и дела против Порошенко им «намного интереснее, нежели их нормальная работа».

Другой адвокат Порошенко, Игорь Головань, отметил, что часть названных производств сначала закрывались из-за отсутствия состава преступления, но впоследствии Печерский райсуд Киева открывал их снова.

В начале сентября Головань заявлял о 15 новых производствах, направленных против Порошенко.