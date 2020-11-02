Оголошено вирок у п’яній ДТП під Києвом, в якій загинула сім’я

https://racurs.ua/ua/n145935-ogolosheno-vyrok-u-p-yaniy-dtp-pid-kyievom-v-yakiy-zagynula-sim-ya.html

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Вирок у п’яній ДТП під Києвом, в якій загинула сім’я, оголосив у понеділок, 2 листопада, суд. Раніше експертиза встановила, що винуватець смертельної автопригоди перебував під дією алкоголю та наркотиків.

До покарання у вигляді 10 років позбавлення волі засуджено водія, який спричинив ДТП на Столичному шосе, у якій загинуло двоє дітей та двоє дорослих (ч. 3 ст. 286 КК України), — повідомила у Фейсбук прес-служба Київської міської прокуратури.



Суд у повному обсязі підтримав позицію прокурора та засудив обвинуваченого водія до максимального покарання. Також його позбавлено права керувати транспортним засобом строком на три роки. Окрім цього, суд у повному обсязі задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування завданої шкоди.

Нагадаємо, смертельна автопригода, у якій загинуло четверо людей, сталася 12 липня 2020 року на Столичному шосе. Водій автомобіля Mercedes-Benz GL 250D допустив зіткнення з автомобілем, що рухався в попутному напрямку, після чого виїхав на зустрічну смугу і протаранив авто Hyundai Tucson. Внаслідок зіткнення постраждала сім’я з п’ятьох осіб — водій, його дружина та їхня малолітня донька померли на місці. Двоє хлопчиків були госпіталізовані, однак один з них помер по дорозі в лікарню.