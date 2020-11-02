Объявлен приговор в пьяном ДТП под Киевом, унесшем жизни семьи

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Ракурс

Приговор по делу о пьяном ДТП под Киевом, в котором погибла семья, объявил в понедельник, 2 ноября, суд. Ранее экспертиза установила, что виновник смертельного ДТП находился под действием алкоголя и наркотиков.

На 10 лет лишения свободы осужден водитель, который совершил ДТП на Столичном шоссе, где погибли двое детей и двое взрослых (ч. 3 ст. 286 УК Украины), — сообщила в Фейсбуке пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



Суд в полном объеме поддержал позицию прокурора и приговорил обвиняемого водителя к максимальному наказанию. Также его лишили права управлять транспортным средством сроком на три года. Кроме этого, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении причиненного вреда.

Напомним, смертельное автопроисшествие, в котором погибли четыре человека, произошло 12 июля 2020 года на Столичном шоссе. Водитель автомобиля Mercedes-Benz GL 250D допустил столкновение с автомобилем, который двигался в попутном направлении, после чего вылетел на встречную полосу и протаранил авто Hyundai Tucson. В результате столкновения пострадала семья из пяти человек — водитель, его жена и их малолетняя дочь скончались на месте. Двое мальчиков были госпитализированы, однако один из них скончался по дороге в больницу.