Петр Порошенко. Фото: EA Daily

https://racurs.ua/n145936-k-rassledovaniu-offshorov-poroshenko-gbr-privlechet-podmogu.html

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Дела Петра Порошенко, пятого президента Украины, планируют расследовать благодаря международной правовой помощи со стороны оффшорных стран.



Следователи Государственного бюро расследований обратились в Офис генпрокурора и подали запросы в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев заявил, что следователи бюро осуществляют досудебное расследование по факту совершения Петром Порошенко в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании на Британских Виргинских островах.

По данным предварительного расследования, открытие фирмы произошло благодаря кипрской и панамской юридическим фирмам, а соответствующая компания зарегистрирована на Британских Виргинских Островах. При этом, единственным ее бенефициарным владельцем указан лично Порошенко, а при регистрации был предоставлен его паспорт и указана его киевский адрес.

В регистрационных документах отмечается, что компания будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, владельцем которой является Порошенко, а источником доходов для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.

В указанных действиях следователи ГБР видят признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьями 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов), 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что в «Европейской солидарности» утверждают, что Петр Порошенко лично не владеет никакими оффшорными компаниями.

Так в партии отреагировали на расследование журналистов «Слідства.Інфо», в котором говорится, что четыре международных банка сообщили Казначейству США о подозрительных транзакциях оффшорных компаний, связанных с Петром Порошенко.