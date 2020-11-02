Погода в Украине на 3 ноября. Фото: IStock

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Погода в Украине 3 ноября ожидается прохладная и облачная, на западе и востоке ожидаются переменные дожди. Температура воздуха прогреется до +14°.

Днем столбики термометров покажут 9−14° выше нуля. Ночи в эти сутки будут прохладными. Температура воздуха составит 4−7° выше нуля. Ветер обещают северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 3 ноября будет преимущественно солнечной. Ночью воздух прогреется до 5−7° тепла, а днем составит 9−11° выше нуля.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет дождливая и умеренно прохладная. Температура воздуха ночью составит 5−7° тепла, а днем столбики термометра поднимутся до 10−12° выше нуля.

Погодные условия в Одессе будут по-осеннему влажными. Ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью составит 5−7° тепла, а днем воздух прогреется до 10−12° выше нуля.

Погода во Львове завтра ожидается дождливая, ночью без заморозков. Температурные показатели будут следующими: ночью 5 −7° тепла, а днем — 12−14° выше нуля.

Погода в Карпатах 3 ноября будет переменно облачной, возможны сильные дожди. Столбики термометров в темное время суток покажут 5−7° тепла, а днем 10−12° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 3 ноября прогнозируется спокойная. Возможны незначительные магнитные возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на ноябрь анонсировали украинские синоптики. В последний месяц осени следует ожидать значительного похолодания — почти весь месяц будет идти дождь, а солнце редко будет выглядывать из-за туч.