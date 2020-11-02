В Ужгороде закончились места в COVID-больницах

В Ужгороде уже нет мест в больницах. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n145937-v-ujgorode-uje-net-mest-v-bolnicah-dlya-bolnyh-covid-19.html

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В Ужгороде больницы на 100% заполнены пациентами с коронавирусной болезнью COVID-19.

Поэтому тяжелобольных приходится госпитализировать в районныt больницы области. Об этом говорится в сообщении Закарпатской ОГА в Facebook.

Согласно распоряжениям региональной комиссии, Ужгород должен был расширить количество коек для больных коронавирусом до 50%, а в конце месяца министр здравоохранения Максим Степанов распорядился создать на базе Центральной городской клинической больницы COVID-19 госпиталь. Однако эти решения не выполняются.

В субботу во время транспортировки жителя Ужгорода до Виноградовского районной больницы из-за невыделения дополнительных коек в Ужгороде больной, к сожалению, умер. Закарпатская ОГА официально обращается в прокуратуру области с требованием провести расследование в части определения ответственных за смерть горожанина, — говорится в сообщении.

В то же время, как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, в Киеве и еще семи областях больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70%. В целом по стране заполнены 66,9% коек.

Наиболее загружены больницы в Полтавской (88,8%), Житомирской (83%), Ивано-Франковской (76,8%), Ровенской (75,8%), Кировоградской (74,5%), Сумской (72,2%) и Донецкой (70,3%) областях, а также в Киеве (76%).

Меньше других заполнены больницы в Тернопольской области — 52,9% коек.

Напомним, коронавирус в Украине поразил уже более 400 тыс. человек, в том числе, 1 ноября, его обнаружили у 6 тыс. 754 человек. За прошедшие сутки в результате осложнений от коронавируса умерли 69 больных, выздоровели 2 тыс. 327 человек.