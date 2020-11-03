Коронавирус в Украине установил новый печальный рекорд (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n145956-koronavirus-v-ukraine-ustanovil-novyy-pechalnyy-rekord-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 2 ноября, эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 установила новый печальный рекорд — 8 тыс. 899 зафиксированных новых случаев.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Среди новых случаев заболевания 346 детей и 401 медработник.
Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки обнаружили в таких регионах Украины:
- Киеве — 789 случаев;
- Харьковской области — 712 случаев;
- Хмельницкой области — 506 случаев;
- Донецкой области — 496 случаев;
- Житомирской области — 470 случаев.
Госпитализировали за последние сутки 1 тыс. 207 человек, выздоровели — 5,1 тыс. пациентов.
Коронавирус за последние сутки унес жизни 157 человек.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели — 411 тыс. 93 человека;
- выздоровели 168 тыс. 868 пациентов;
- умерли 7 тыс. 532 больных.
Напомним, Закарпатская ОГА недавно сообщила об исчерпании свободных мест в COVID-больницах.