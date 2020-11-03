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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Коронавирус в Украине установил новый печальный рекорд (ИНФОГРАФИКА)

3 ноя 2020, 09:35
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 2 ноября, эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 установила новый печальный рекорд — 8 тыс. 899 зафиксированных новых случаев.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Среди новых случаев заболевания 346 детей и 401 медработник.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

  • Киеве — 789 случаев;
  • Харьковской области — 712 случаев;
  • Хмельницкой области — 506 случаев;
  • Донецкой области — 496 случаев;
  • Житомирской области — 470 случаев.

Госпитализировали за последние сутки 1 тыс. 207 человек, выздоровели — 5,1 тыс. пациентов.

Коронавирус за последние сутки унес жизни 157 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели — 411 тыс. 93 человека;
  • выздоровели 168 тыс. 868 пациентов;
  • умерли 7 тыс. 532 больных.

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, Закарпатская ОГА недавно сообщила об исчерпании свободных мест в COVID-больницах.

Источник: Ракурс


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