В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 2 ноября, эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 установила новый печальный рекорд — 8 тыс. 899 зафиксированных новых случаев.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Среди новых случаев заболевания 346 детей и 401 медработник.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Киеве — 789 случаев;

Харьковской области — 712 случаев;

Хмельницкой области — 506 случаев;

Донецкой области — 496 случаев;

Житомирской области — 470 случаев.

Госпитализировали за последние сутки 1 тыс. 207 человек, выздоровели — 5,1 тыс. пациентов.

Коронавирус за последние сутки унес жизни 157 человек.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели — 411 тыс. 93 человека;

выздоровели 168 тыс. 868 пациентов;

умерли 7 тыс. 532 больных.

Напомним, Закарпатская ОГА недавно сообщила об исчерпании свободных мест в COVID-больницах.