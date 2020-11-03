Рада заслушает отчет министра Степанова и рассмотрит закон о штрафах за отсутствие масок, фото — Главком

https://racurs.ua/n145957-rada-zaslushaet-otchet-ministra-stepanova-i-rassmotrit-zakon-o-shtrafah-za-otsutstvie-masok.html

Ракурс

Верховная Рада 3 ноября заслушает отчет министра здравоохранения Максима Степанова и рассмотрит закон, в котором планируется увеличить размер штрафа за отсутствие масок.

Согласно повестке дня, парламент рассмотрит проект постановления «О внесении изменений в календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва».

Планируется включить в повестку дня и принять решение по проекту закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы».

Также Рада планирует рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19) и проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 «относительно государственных заимствований».

Среди прочего в Раде 3 ноября рассмотрит следующие вопросы: