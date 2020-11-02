Війна у Нагорному Карабаху. Фото: ANNA News

https://racurs.ua/ua/n145933-azerbaydjan-poluie-na-virmeniv-aviaciieu-video-boyiv.html

Ракурс

Війна у Нагірному Карабаху між Азербайджаном та Вірменією стає дедалі жорстокішою. Штурмовик ВПС Азербайджану СУ-25 розбомбив вірменську позицію, а згодом скинув другу бомбу для того, щоб добити тих, хто прийшов на допомогу пораненим.

Таким чином військовим Азербайджану вдалося знищити велику кількість піхоти супротивника в окопах та підземних укриттях. Про це повідомляє Міністерство оборони Азербайджану.





Штурмовик атакував три позиції армії Вірменії, на одній з яких була проведена повторна атака. Внаслідок другого удару загинули усі, хто прийшов на допомогу пораненим раніше.

Також ВПС Азербайджану активно застосовує безпілотники «Байрактари», які «полюють» на піхотинців противника у траншеях та окопах у районі в напрямку населеного пункту Мартуні (Ходжавенд).





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна в Нагірному Карабаху перебуває в активній фазі. Сторони висувають пропозиції щодо мирного врегулювання, але їм наразі не виходить домовитися. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтримав можливість введення російських миротворців в Нагірний Карабах.