Война в Нагорном Карабахе. Фото: ANNA News

https://racurs.ua/n145933-azerbaydjan-ohotitsya-na-armyan-aviaciey-video-boev.html

Ракурс

Война в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией становится все более жестокой. Штурмовик ВВС Азербайджана СУ-25 разбомбил армянскую позицию, а затем сбросил вторую бомбу для того, чтобы добить тех, кто пришел на помощь раненым.

Таким образом военным Азербайджана удалось уничтожить большое количество пехоты противника в окопах и подземных укрытиях. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.





Штурмовик атаковал три позиции армии Армении, на одной из которых была проведена повторная атака. Вследствие второго удара погибли все пришедшие на помощь.

Также ВВС Азербайджан активно применяет беспилотники «Байрактара», которые «охотятся» на пехотинцев противника в траншеях и окопах в районе в направлении населенного пункта Мартуни (Ходжавенд).

Напомним, ранее мы сообщали, что война в Нагорном Карабахе находится в активной фазе. Стороны выдвигают предложения по мирному урегулированию, но им пока не получается договориться. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал возможность введения российских миротворцев в Нагорный Карабах.