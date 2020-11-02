Россияне оказались официальными пользователями недр в Украине. Фото: ukreko.com.ua

https://racurs.ua/n145931-rossiyskiy-institut-yadernyh-issledovaniy-okazalsya-vladelcem-nedr-v-ukraine-dokument.html

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Институт ядерных исследований Российской академии наук (РАН) является владельцем специального разрешения на пользование недрами в Украине.

Этот институт с 2007 года является владельцем специального разрешения на пользование недрами Артемовского месторождения каменной соли, расположенного в Донецкой области. Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письма Государственной службы геологии и недр к СНБО от августа 2020 года.

Отмечается, что в 2007 году Министерство охраны окружающей природной среды Украины предоставило Институту ядерных исследований РАН специальное разрешение на пользование недрами Артемовского месторождения каменной соли сроком на 20 лет. Россиянам разрешили строить и использовать подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых. Разрешение предусматривало подземное хранение нефти, газа и других веществ и материалов, захоронения вредных веществ и отходов производства, а также сброса сточных вод.

По словам главы StateWatch Глеба Каневского, то, что разоблачение российского Института среди собственников на недра произошло лишь в 2020 году, свидетельствует о неэффективности системы государственного мониторинга потенциального и реального влияний российских структур на украинскую экономику.

Напомним, в декабре 2019 года в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины заявили, что организуют электронные аукционы относительно прав на пользование недрами.