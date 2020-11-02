Росіяни виявилися офіційними користувачами надр в Україні. Фото: ukreko.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145931-rosiyskyy-instytut-yadernyh-doslidjen-vyyavyvsya-vlasnykom-nadr-v-ukrayini-dokument.html

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Інститут ядерних досліджень Російської академії наук (РАН) є власником спеціального дозволу на користування надрами в Україні.

Цей інститут з 2007 року є власником спеціального дозволу на користування надрами Артемівського родовища кам’яної солі, що розташоване в Донецькій області. Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на листи Державної служби геології та надр до РНБО від серпня 2020 року.

Зазначається, що у 2007 році Міністерство охорони навколишнього природного середовища України надало Інституту ядерних досліджень РАН спеціальний дозвіл на користування надрами Артемівського родовища кам’яної солі терміном на 20 років. Росіянам дозволили будувати та використовувати підземні споруди, які не пов’язаних з видобуванням корисних копалин. Дозвіл передбачав підземне зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин та відходів виробництва, а також скидання стічних вод.

За словами голови StateWatch Гліба Канєвського, те, що викриття російського інституту серед власників на надра сталося лише в 2020 році, свідчить про неефективність системи державного моніторингу потенційного та реального впливів російських структур на українську економіку.

Нагадаємо, у грудні 2019 року у Міністерстві енергетики та захисту довкілля України заявили, що організують електронні аукціони щодо прав на користування надрами.