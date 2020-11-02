Нове рішення Конституційного суду знищить ринок землі — Лещенко

https://racurs.ua/ua/n145930-nove-rishennya-konstytuciynogo-sudu-znyschyt-rynok-zemli-leschenko.html

Ракурс

Конституційний суд України 2 листопада розглядає подання депутатів щодо конституційності закону, що відкриває ринок землі. Раніше 46 нардепів з «Батьківщини», «Довіри» і «За майбутнє" просили КСУ уточнити ст. 13 Конституції, в якій зазначено, що «земля, її надра, атмосферне повітря … є об'єктами права власності українського народу» і ч. 1 ст. 14 («земля є основним природним багатством, що перебуває під особливою охороною держави»).

Планується, що КСУ оголосить, що ринок землі в ухваленому вигляді зачіпає ст. 13 і 14 Конституції України. Які, в свою чергу, відносяться до першого розділу Конституції України. А це означає, що необхідно вносити зміни до першого розділу Конституції, що неможливо зробити без всеукраїнського референдуму, — написав сьогодні екс-нардеп Сергій Лещенко в Телеграм.

За його словами, політики Юлія Тимошенко і Віктор Медведчук планують «розгорнути кампанію щодо необхідності провести референдум по землі, намагаючись представити його як референдум про недовіру президенту Володимиру Зеленському». Також Лещенко заявив, що роз’яснення КСУ відкриють шлях до задоволення двох депутатських звернень щодо визнання незаконним відкриття ринку землі.

Рішення по землі, яке розглядає КСУ у понеділок, готує суддя за квотою «Батьківщини» Сергій Сас… Юлія Тимошенко і суддя Сас висунули ультиматум Тупицькому (главі КСУ- ред.) — вони більше не голосуватимуть за його рішення, поки він не зробить потрібне роз’яснення щодо землі, — зазначив Лещенко.



Раніше в понеділок «Ракурс» повідомляв, що Конституційний суд України 2 листопада змінив свій порядок денний і замість проведення загальних зборів суддів перейшов до розгляду справи, яка стосується ринку землі. За словами першого заступника спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, КСУ змінив порядок денний з порушенням процедур.

Водночас Юлія Тимошенко сьогодні виступила на захист суддів Конституційного суду України.