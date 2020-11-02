Проти суддів почався терор — Тимошенко про “істерику” влади навколо КСУ

https://racurs.ua/ua/n145926-proty-suddiv-pochavsya-teror-tymoshenko-pro-isteryku-vlady-navkolo-ksu.html

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Юлія Тимошенко виступила на захист суддів Конституційного суду України. На думку нардепа, «влада влаштувала колотнечу навколо КСУ, як тільки зрозуміла, що той може скасувати її корупційні рішення і зупинити колонізацію країни».

Про це вона заявила під час брифінгу в стінах Верховної Ради 2 листопада.

Проти суддів почався терор. Проти суддів порушили кримінальні справи… Суддів почали тягати на допити, а на тлі цього ставити умови — не розглядати закони про неконституційність продажу землі, стратегічної власності, введення грального бізнесу. Судді зрозуміли, що вони вже не зможуть працювати, що над ними чиниться терор… Не може уряд контролювати судову гілку влади, — заявила очільниця партії «Батьківщина».

На думку Тимошенко, мета «істерики» влади — поставити в КСУ «кишенькових маріонеток, які обслуговуватимуть політику колонізації країни».

Ми маємо вивести Конституційний суд з-під терору виконавчої влади, що прямо суперечить будь-яким нормам розподілу влади, про що вже сказали Венеційська комісія та GRECO… Не можна залишати Конституційний суд під тиском і практично управлінням виконавчої гілки влади, — заявила нардеп.

Нагадаємо, 2 листопада стало відомо, Конституційний суд змінив свій порядок денний і замість проведення загальних зборів суддів перейшов до розгляду справи, яка стосується ринку землі.