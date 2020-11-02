Против судей начался террор — Тимошенко увидела «истерику» власти вокруг КСУ

https://racurs.ua/n145926-protiv-sudey-nachalsya-terror-timoshenko-uvidela-isteriku-vlasti-vokrug-ksu.html

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Юлия Тимошенко выступила в защиту судей Конституционного суда Украины. По мнению нардепа, «власть устроила истерику вокруг КСУ, как только поняла, что он может отменить ее коррупционные решения и остановить колонизацию страны».

Об этом нардеп заявила во время брифинга в стенах Верховной Рады 2 ноября.

Против судей начался террор. Против судей возбуждены уголовные дела… Судей начали таскать на допросы, а на фоне этого ставить условия — не рассматривать законы о неконституционности продажи земли, стратегической собственности, введения игорного бизнеса. Судьи поняли, что они уже не смогут работать, что над ними оказывается террор… Не может правительство контролировать судебную ветвь власти, — заявила глава партии «Батькивщина».

По мнению Тимошенко, цель «истерики» власти — поставить в КСУ «карманных марионеток, которые будут обслуживать политику колонизации страны».

Мы должны вывести Конституционный суд из-под террора исполнительной власти, что прямо противоречит любым нормам распределения власти, о чем уже сказали Венецианская комиссия и GRECO… Нельзя оставлять Конституционный суд под давлением и практически управлением исполнительной ветви власти, — заявила нардеп.

Напомним, 2 ноября стало известно, что Конституционный суд изменил свою повестку дня и вместо проведения общего собрания судей перешел к рассмотрению дела, которое касается рынка земли.