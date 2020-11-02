Новое решение Конституционного суда фактически уничтожит рынок земли — Лещенко

https://racurs.ua/n145930-novoe-reshenie-konstitucionnogo-suda-fakticheski-unichtojit-rynok-zemli-leschenko.html

Ракурс

Конституционный суд Украины 2 ноября рассматривает представление депутатов о конституционности закона, открывающего рынок земли. Ранее 46 нардепов из «Батькивщины», «Доверия» и «За будущее» просили КСУ уточнить ст. 13 Конституции, в которой указано, что «земля, ее недра, атмосферный воздух… являются объектами права собственности украинского народа» и ч. 1 ст. 14 («земля является основным природным богатством, находящимся под особой охраной государства»).

Планируется, что КСУ объявит, что рынок земли в принятом виде задевает ст. 13 и 14 Конституции Украины. Которые, в свою очередь, относятся к первому разделу Конституции Украины. А это значит, что необходимо вносить изменения в первый раздел Конституции, что невозможно сделать без всеукраинского референдума, — написал сегодня экс-нардеп Сергей Лещенко в Телеграм.

По его словам, политики Юлия Тимошенко и Виктор Медведчук планируют «развернуть кампанию о необходимости провести референдум по земле, пытаясь представить его как референдум о недоверии президенту Владимиру Зеленскому». Также Лещенко заявил, что разъяснение КСУ откроет путь к удовлетворению двух депутатских обращений, требующих признать незаконным закон о рынке земли.

Решение по земле, которое рассматривает КСУ в понедельник, готовит судья по квоте «Батькивщины» Сергей Сас… Юлия Тимошенко и судья Сас выдвинули ультиматум Тупицкому — они больше не будут голосовать за его решения, пока он не сделает нужное разъяснение по земле, — отметил Лещенко.



Ранее в понедельник «Ракурс» сообщал, что Конституционный суд Украины 2 ноября изменил свою повестку дня и вместо проведения общего собрания судей перешел к рассмотрению дела, которое касается рынка земли. По словам первого заместителя спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, КСУ изменил повестку дня с нарушением процедур.

В свою очередь, Юлия Тимошенко сегодня выступила в защиту судей Конституционного суда Украины.