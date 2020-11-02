Водителям повысят штрафы за пьянку за рулем. Фото: radiotrek.rv.ua

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Ракурс

Штрафы пьяным водителям согласовал комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Парламентский комитет 2 ноября рассмотрел законопроект № 2695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения». Парламентарии поддержали предложения повысить штрафы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом 2 ноября сообщила нардеп от «Голоса» и член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова на собственной странице в Facebook.

Впервые нетрезвых водителей рекомендуется наказывать штрафом в 17 тыс. грн и лишать прав на один год. Второй раз наказание будет более суровым — 43 тыс. грн штрафа и три года без прав. Если же водитель нарушит закон в третий раз, то на 10 лет останется без прав и должен будет уплатить штраф в сумме 52 тыс. грн.

Также законом снимается возможность брать пьяных на поруки трудовым коллективом, а уголовная ответственность за нетрезвые ДТП увеличивается.

Уголовный кодекс могут дополнить отдельной частью ст. 286−1 (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции) УКУ. За пьяное ДТП с пострадавшими виновника ждет суд.

Кроме того, парламентарии продлили возможность рассмотрения в суде дела за нетрезвое вождение с трех месяцев до одного года. Нардепы убеждают, что дела не смогут закрывать из-за несвоевременного рассмотрения в суде.

Напомним, на рассмотрении в Верховной Раде находится законопроект № 2695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения», который предусматривает повышение штрафов водителям, которые управляют автомобилями подшофе. Также документ вводит штрафы за покидание места аварии. Кроме того, он уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности.