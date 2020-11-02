Водіям підвищать штрафи за пиятику за кермом. Фото: radiotrek.rv.ua

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Штрафи п’яним водіям погодив комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Парламентський комітет 2 листопада розглянув законопроект № 2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху». Парламентарі підтримали пропозиції підвищити штрафи за керування автомобілем у нетверезому стані. Про це 2 листопада повідомила нардеп від «Голосу» та член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова на власній сторінці у Facebook.

Вперше нетверезих водіїв рекомендується карати штрафом у 17 тис. грн й позбавляти прав на один рік. Вдруге покарання буде суворішим — 43 тис. грн штрафу та три роки без прав. Якщо ж водій порушить закон втретє, то на 10 років залишиться без прав та повинен буде сплатити штраф у сумі 52 тис. грн.

Також законом знімається можливість брати п’яних на поруки трудовим колективом, а кримінальна відповідальність за нетверезі ДТП збільшується.

Кримінальний кодекс можуть доповнити окремою частиною ст. 286−1 (керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції) ККУ. За п’яну ДТП з потерпілими на винуватця чекає суд.

Крім того, парламентарі подовжили можливість розгляду в судді справи за нетверезе водіння з трьох місяців до одного року. Нардепи переконують, що справи не зможуть закривати через невчасний розгляд в суді.

Нагадаємо, на розгляді у Верховній Раді перебуває законопроект № 2695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху», який передбачає підвищення штрафів водіям, які керують автомобілями напідпитку. Також документ впроваджує штрафи за покидання місця аварії. Крім того, він зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності.