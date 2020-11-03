Владимир Зеленский и Сарик Андреасян, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n145959-zelenskiy-otvetil-rossiysko-armyanskom-rejisseru-na-feyk-ob-ukrainskih-bombah-azerbaydjana.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины отреагировал на недавние обвинения российско-армянского режиссера Сарика Андреасяна, который в отрытом письме Зеленскому распространил кремлевский фейк о якобы поставках Украиной фосфорных бомб Азербайджану.

Зеленский в сообщении, размещенном в его Telegram-канале, опроверг эти обвинения, назвал их российской пропагандой и заявил, что не понимает, почему Андреасян берет на себя «роль носителя чужих фейков».

Понимаю, Сарик, что это действительно болит. И жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война. И что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме, — отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что такие «вбросы» появляются уже не в первый раз и в Украине и Европы уже есть к ним иммунитет, который Армении также нужно как можно быстрее сформировать.

Сначала так лгали об Украине и войне на Донбассе, затем так лгали об Украине и войне в Сирии — теперь это появилось в контексте войны в Нагорном Карабахе, — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина выступает против любых кровавых конфликтов и не способствует их эскалации.

В то же время он задал Андреасяну встречный вопрос о том, какой была его реакция на российскую агрессию против Украины, жертвами которой стали, в частности, десятки граждан Украины армянского происхождения.

Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война! — подчеркнул Зеленский. — Мораль не может быть двойной — для себя и для других. Подумай об этом.

Открытое письмо с обвинениями в адрес Зеленского и Украины в целом Андреасян опубликовал на своей странице в Instagram 1 ноября. В нем режиссер, в частности, заявлял, что якобы видел тела армянских детей, опаленные взрывом фосфорных бомб, которые, по его словам, Украина продала Азербайджану.

Андреасян завершил свое обращение к Зеленскому заявлением о том, что «Крым наш».

Зеленский в 2010—2011 годах снимался в комедии Андреасяна «Служебный роман. Наше время».

Напомним, в Нагорном Карабахе, контролируемой проармянскими сепаратистами территории Азербайджана, в конце сентября возобновились активные боевые действия.