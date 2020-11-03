Кассовые аппараты для ФЛП отсрочат на год, фото — РБК-Украина

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Применение кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей (ФЛП) отсрочат на год. Об этом заявил 3 ноября в Раде спикер парламента Дмитрий Разумков по результатам совещания руководителей фракций.

Отметим, что к Раде сегодня вышли на протест предприниматели. Они выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес путем продления для частных предпринимателей упрощенной системы налогообложения.

На фоне ковида нам необходимо поддержать предпринимателей. Этот вопрос получил единогласное одобрение всех фракций, — заявил Разумков.

Сегодня в Раду поступит законопроект об отсрочке на один год применения кассовых аппаратов для ФЛП. В среду его должен рассмотреть профильный комитет и сразу документ должен поступить в сессионный зал.

Предприниматели требуют от народных депутатов принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Они предусматривают отмену обязательного использования фискализированного РРО физлицами-предпринимателями на упрощеннной системе и закладывают основу для развития упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

В сентябре 2019 года Рада одобрила законопроект об обязательном использовании кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций для малого бизнеса «с целью детенизации расчетов».

Бесплатное фискальное решение для программного РРО («РРО в смартфоне») стало доступным для полноценного использования на добровольной основе с 1 августа. С 1 января 2021 года использовании РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей должно стать обязательным.