Касові апарати для ФОПів відтермінують на рік, фото — РБК-Україна

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Застосування касових апаратів для фізосіб-підприємців (ФОПів) відтермінують на рік. Про це заявив 3 листопада у Раді спікер парламенту Дмитро Разумков за результатами наради керівників фракцій.

Зазначимо, що під Раду сьогодні вийшли на протест підприємці. Вони виступають за зменшення фінансового навантаження на малий та середній бізнес шляхом продовження для приватних підприємців спрощеної системи оподаткування.

На фоні ковіду нам необхідно підтримати підприємців. Це питання отримало одноголосне схвалення усіх фракцій, — заявив Разумков.

Сьогодні у Раду надійде законопроект про відтермінування на один рік застосування касових апаратів для ФОПів. У середу його має розглянути профільний комітет і відразу він має надійти у сесійну залу.

Підприємці вимагають від народних депутатів прийняти законопроекти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Вони передбачають скасування обов‘язкового використання фіскалізованих РРО ФОПами-спрощенцями та закладають підґрунтя для розвитку спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

У вересні 2019 року Рада схвалила законопроект, відповідно до якого, використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу стало обов’язковим з метою детінізації розрахунків.

Безкоштовне фіскальне рішення для програмного РРО («РРО в смартфоні») стало доступним для повноцінного використання на добровільній основі з 1 серпня. З 1 січня 2021 року використання РРО для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців мало стати обов’язковим.