В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Mohsen Atayi

https://racurs.ua/ua/n145965-perelik-symptomiv-covid-19-z-yakymy-gospitalizovuvatymut-zminylo-moz-detali.html

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Епідемія коронавірусу в Україні триває.

У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) змінили критерії госпіталізації хворих з підозрою та з підтвердженими випадками коронавірусної хвороби COVID-19. Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

Вона зазначила, що наразі госпіталізація показана особам, у котрих є підозра на COVID-19 чи підтверджена наявність цієї хвороби, в разі, якщо вони мають хоч б одну з таких ознак:

частота дихання становить менше 10 за хвилину або більше 30;

сатурація (частка насиченого киснем гемоглобіну відносно загального гемоглобіну) менша або дорівнює 92%;

порушення свідомості.

Крім того, госпіталізація показана пацієнтам з перебігом захворювання середньої важкості, які мають тяжку супутню патологію в стадії декомпенсації.

Відповідні зміни до критеріїв передбачає наказ МОЗ № 2438 від 27 жовтня.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 2 листопада, було зафіксовано черговий сумний рекорд із захворюваності на COVID-19.