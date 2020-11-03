Під Радою вимагають пільгового розмитнення. Фото: facebook/АвтоЄвроСила

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Ракурс

Мітинг у Києві під Верховною Радою влаштувала сьогодні громадська організація «АвтоЄвроСила».

Власники авто на єврономерах вимагають ухвалення законопроекту № 3704 про доступне розмитнення автомобілів. Про проведення акції протесту лідери «АвтоЄвроСили» повідомили на своїй сторінці в Facebook.

Вони стверджують, що зібралися через «відсутність поступок зі сторони влади в питанні прийняття закону про доступне розмитнення, невиконання обіцянки президентом піти на зустріч простим людям та надати можливість їм розмитнити їхні автомобілі за доступними цінами».

Зокрема, 30 жовтня електронна петиція до президента України Володимира Зеленського щодо доступного розмитнення автомобілів набрала 25 тис. підписів.

Минулого тижня, а саме 28 жовтня 2020 року, уряд розширив повноваження поліції, що автоматично тягне за собою впровадження на дорогах митно-поліцейського терору водіїв, що їздять на автомобілях європейської реєстрації, — зазначають учасники акції.

Водночас, через акції протесту у Києві, поліція посилила заходи безпеки.

Як повідомляє прес-служба поліції, протести відбуваються біля Верховної Ради та Конституційного суду.

У поліції також повідомляють, що одному з учасників заходу стало зле біля Ради. Чоловіку надали першу домедичну допомогу.

Нагадаємо, раніше «слуги народу» пропонували зробити пільговим розмитнення «євроблях». Для цього нардепи-«слуги» Андрій Богданець, Сергій Штепа і ще близько 40 парламентарів зареєстрували у Верховній Раді три законопроекти. Нормативні акти звільняють від сплати акцизного податку нові та вживані транспортні засоби з 1 січня 2021 року завдяки внесенню змін до Податкового та Митного кодексів.