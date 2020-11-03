Под Радой требуют льготной растаможки. Фото: facebook/АвтоЄвроСила

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Митинг в Киеве под Верховной Радой устроила сегодня общественная организация «АвтоЕвроСила».

Владельцы авто на еврономерах требуют принятия законопроекта № 3704 о доступной растаможке автомобилей из Европы. О проведении акции протеста лидеры «АвтоЕвроСилы» сообщили на своей странице в Facebook.

Они утверждают, что собрались из-за «отсутствия уступок со стороны власти в вопросе принятия закона о доступной растаможке, невыполнения обещания со стороны президента Украины пойти навстречу простым людям и дать возможность им растаможить их автомобили по доступным ценам».

В частности, 30 октября электронная петиция к президенту Украины Владимира Зеленского по поводу доступной растаможки авто набрала необходимые 25 тыс. подписей.

28 октября, правительство расширило полномочия полиции, что автоматически влечет за собой внедрение на дорогах таможенно-полицейского террора водителей, ездящих на автомобилях европейской регистрации, — отмечают участники акции.

Из-за акций протеста в Киеве, полиция усилила меры безопасности. Как сообщает пресс-служба полиции, протесты происходят возле Верховной Рады и Конституционного суда.

В полиции также сообщают, что одному из участников мероприятия стало плохо возле Рады. Мужчине оказали домедицинскую помощь.

Напомним, ранее «слуги народа» предлагали сделать льготную растаможку «евроблях». Для этого нардепы «слуги» Андрей Богданец, Сергей Штепа и еще около 40 парламентариев зарегистрировали в Верховной Раде три законопроекта. Новые нормативные акты освобождают от уплаты акцизного налога новые и подержанные транспортные средства с 1 января 2021 года.