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Ракурс
Под Радой требуют льготной растаможки. Фото: facebook/АвтоЄвроСила

«Евробляхеры» под Радой снова требуют льготной растаможки автомобилей (ФОТО)

3 ноя 2020, 11:33
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Митинг в Киеве под Верховной Радой устроила сегодня общественная организация «АвтоЕвроСила».

Владельцы авто на еврономерах требуют принятия законопроекта № 3704 о доступной растаможке автомобилей из Европы. О проведении акции протеста лидеры «АвтоЕвроСилы» сообщили на своей странице в Facebook.

Они утверждают, что собрались из-за «отсутствия уступок со стороны власти в вопросе принятия закона о доступной растаможке, невыполнения обещания со стороны президента Украины пойти навстречу простым людям и дать возможность им растаможить их автомобили по доступным ценам».

В частности, 30 октября электронная петиция к президенту Украины Владимира Зеленского по поводу доступной растаможки авто набрала необходимые 25 тыс. подписей.

28 октября, правительство расширило полномочия полиции, что автоматически влечет за собой внедрение на дорогах таможенно-полицейского террора водителей, ездящих на автомобилях европейской регистрации, — отмечают участники акции.

Под Радой требуют льготной растаможки. Фото: facebook/АвтоЄвроСила

Из-за акций протеста в Киеве, полиция усилила меры безопасности. Как сообщает пресс-служба полиции, протесты происходят возле Верховной Рады и Конституционного суда.

В полиции также сообщают, что одному из участников мероприятия стало плохо возле Рады. Мужчине оказали домедицинскую помощь.


Под Радой требуют льготной растаможки. Фото: Нацполиция

Напомним, ранее «слуги народа» предлагали сделать льготную растаможку «евроблях». Для этого нардепы «слуги» Андрей Богданец, Сергей Штепа и еще около 40 парламентариев зарегистрировали в Верховной Раде три законопроекта. Новые нормативные акты освобождают от уплаты акцизного налога новые и подержанные транспортные средства с 1 января 2021 года.


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