Як подолати конституційну кризу, розповіли в Раді

https://racurs.ua/ua/n145964-recept-podolannya-konstytuciynoyi-kryzy-ozvuchyly-v-radi.html

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Як подолати конституційну кризу, розповіли у Верховній Раді під час пленарного засідання 3 листопада. На думку нардепа від «Голосу» Ярослава Юрчишина, український парламент повинен діяти в межах закону.

Спочатку піднімаємо кворум в Конституційному суді, примушуємо їх працювати в межах Конституції, але законним способом. Далі виправляємо позицію по антикорупційній інфраструктурі і разом рухаємося в євроінтеграційному напрямку. Нам треба захистити конституційний устрій, — заявив Юрчишин з трибуни Ради.

Він також процитував слова секретаря Ради нацбезпеки та оборони про наявність в КСУ групи осіб, котрі «працюють в інтересах країни-агресора».

Руйнуючи антикорупційну інфраструктуру ця група точно спровокує протистояння на вулицях… Саме Росія та посіпаки олігархів вимагають, щоби Верховна Рада вийшла за межі своїх повноважень і підтримала емоційне прагнення окремих осіб в державі, фактично, зруйнувати конституційний лад, зокрема і відправити у відставку весь склад КСУ. Не лише тих, по яких буде доведено, що вони агенти Росії, а всіх, — розповів нардеп.

Він заявив, що «Голос» вимагатиме створити умови, в яких КСУ зможе приймати рішення лише консенсусом, піднявши кворум в КСУ з 12 до 17 осіб. Відповідний законопроект вже зареєстровано.

Нагадаємо, раніше сьогодні про цей законопроект згадував лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.