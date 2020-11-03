Теракт у Відні стався ввечері 2 листопада, фото: AFP

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Теракт у Відні стався ввечері 2 листопада. В результаті влаштованої у столиці Австрії стрілянини загинули щонайменше троє мирних жителів та 15 осіб були поранені.

Правоохоронці застрелили терориста, його особу вже встановлено. Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомив головний редактор видання Falter Флоріан Кленк.

За його словами, терористом був Куртін С. — житель Відня з албанським корінням. Він народився у Відні у 2000 році, його батьки родом з Північної Македонії.

Він раніше потрапив у поле зору правоохоронних органів, оскільки був одним із 90 австрійських ісламістів, котрі планували поїхати воювати до Сирії. У липні йому завадили це зробити.

Зазначається, що австрійська поліція не знала про його наміри здійснити теракт.

Посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив, що в одному з місць, де відбувалася стрілянина 4 листопада, перебували четверо українських студентів.

В зоні теракту, в одному з кафе було четверо українських студентів. З ними все добре, — зазначив посол.

Нагадаємо, у Відні ввечері 2 листопада стрілянину було зафіксовано у шести місцях, зокрема — біля розташованої в центрі міста синагоги.