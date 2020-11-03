Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября, фото: AFP

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Теракт в Вене произошел вечером 2 ноября. В результате устроенной в столице Австрии стрельбы погибли по меньшей мере трое мирных жителей и 15 были ранены.

Правоохранители застрелили террориста, его личность уже установлена. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил главный редактор издания Falter Флориан Кленк.

По его словам, террористом был Куртин С. — житель Вены с албанскими корнями. Он родился в Вене в 2000 году, его родители родом из Северной Македонии.

Он ранее попал в поле зрения правоохранительных органов, поскольку был одним из 90 австрийских исламистов, которые планировали поехать воевать в Сирию. В июле ему помешали это сделать.

Отмечается, что австрийская полиция не знала о его намерениях совершить теракт.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Фейсбуке сообщил, что в одном из мест, где происходила стрельба 4 ноября, находились четверо украинских студентов.

В зоне теракта, в одном из кафе было четверо украинских студентов. С ними все хорошо, — отметил посол.

Напомним, в Вене вечером 2 ноября стрельба была зафиксирована в шести местах, в частности — у расположенной в центре города синагоги.