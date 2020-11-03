Тупицкого отправляют в Ростов — протест под КСУ в защиту языкового закона, фото — Суспільне

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Возле Конституционного суда Украины 3 ноября проходит акция «Посягаете на язык? Вам дорога в Ростов!».

Активисты обеспокоены рассмотрением закона об украинском языке. По их мнению, его рассмотрение Конституционным судом уже является противоправным. Участники акции ожидают негативного решения по этому делу. Здание суда усиленно охраняют силовики.

Конституционный суд в 10.00 продолжил рассмотрение вопроса конституционности закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал Конституционный суд проявить государственную позицию в принятии решения относительно «языкового закона».

Кремень добавил, что языковой закон полностью соответствует Конституции Украины и «оснований для того, чтобы признать эти документы неконституционными, нет».

Летом 2019 года в КСУ поступило представление 51 народного депутата относительно конституционности закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Верховная Рада приняла этот закон 25 апреля 2019 года, а 16 июля вступил в силу. 7 июля 2020 года Большая палата Конституционного суда начала рассмотрение дела о конституционности закона о языке.

Один из авторов представления, экс-нардеп от «Оппозиционного блока» Александр Долженков на заседании заявил, что закон был принят с нарушением процедуры и дискриминирует нацменьшинства. Авторы конституционного представления указывают, что тогдашний председатель Рады Андрей Парубий якобы нарушил процедуру рассмотрения законопроекта.