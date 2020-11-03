Тупицького відправляють у Ростов — протест під КСУ на захист мовного закону, фото — Суспільне

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Біля Конституційного суду України 3 листопада відбувається акція: «Зазіхаєте на мову? Вам дорога до Ростову!».

Активісти стурбовані розглядом закону про українську мову. На їх думку, його розгляд Конституційним судом вже є протиправним. Учасники акції очікують негативного рішення по цій справі. Будівлю суду посилено охороняють силовики.

Конституційний суд о 10.00 продовжив розгляд питання конституційності закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Конституційний суд проявити державницьку позицію в ухваленні рішення щодо «мовного закону».

Кремінь додав, що мовний закон повністю відповідає Конституції України й «жодних підстав для того, щоб визнати ці документи неконституційними, немає".

Влітку 2019 року до КСУ надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Верховна Рада ухвалила цей закон 25 квітня 2019 року, а 16 липня він набув чинності. 7 липня 2020 року Велика палата Конституційного суду розпочала розгляд справи про конституційність закону про мову.

Один із авторів подання, екс-нардеп від «Опозиційного блоку» Олександр Долженков на засіданні заявив, що закон був ухвалений із порушенням процедури і дискримінує нацменшини. Автори конституційного подання вказують, що тодішній голова Ради Андрій Парубій порушив процедуру розгляду законопроекту.