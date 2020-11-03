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Ракурс
Тупицького відправляють у Ростов — протест під КСУ на захист мовного закону, фото — Суспільне

Тупицького відправляють у Ростов — протест під КСУ на захист мовного закону (ФОТО, ТРАНСЛЯЦІЯ)

3 лис 2020, 10:45
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Біля Конституційного суду України 3 листопада відбувається акція: «Зазіхаєте на мову? Вам дорога до Ростову!».

Активісти стурбовані розглядом закону про українську мову. На їх думку, його розгляд Конституційним судом вже є протиправним. Учасники акції очікують негативного рішення по цій справі. Будівлю суду посилено охороняють силовики.

Тупицького відправляють у Ростов — протест під КСУ на захист мовного закону, фото — Суспільне

Конституційний суд о 10.00 продовжив розгляд питання конституційності закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Тупицького відправляють у Ростов — протест під КСУ на захист мовного закону, фото — Суспільне

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав Конституційний суд проявити державницьку позицію в ухваленні рішення щодо «мовного закону».

Кремінь додав, що мовний закон повністю відповідає Конституції України й «жодних підстав для того, щоб визнати ці документи неконституційними, немає".

Тупицького відправляють у Ростов — протест під КСУ на захист мовного закону, фото — Суспільне

Влітку 2019 року до КСУ надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Верховна Рада ухвалила цей закон 25 квітня 2019 року, а 16 липня він набув чинності. 7 липня 2020 року Велика палата Конституційного суду розпочала розгляд справи про конституційність закону про мову.


Тупицького відправляють у Ростов — протест під КСУ на захист мовного закону, фото — Суспільне

Один із авторів подання, екс-нардеп від «Опозиційного блоку» Олександр Долженков на засіданні заявив, що закон був ухвалений із порушенням процедури і дискримінує нацменшини. Автори конституційного подання вказують, що тодішній голова Ради Андрій Парубій порушив процедуру розгляду законопроекту.

Джерело: Ракурс


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