Рецепт преодоления конституционного кризиса озвучили в Раде

https://racurs.ua/n145964-recept-preodoleniya-konstitucionnogo-krizisa-ozvuchili-v-rade.html

Ракурс

Как преодолеть конституционный кризис, рассказали в Верховной Раде во время пленарного заседания 3 ноября. По мнению нардепа от «Голоса» Ярослава Юрчишина, украинский парламент должен действовать в рамках закона.

Сначала поднимаем кворум в Конституционном суде, заставляем их работать в рамках Конституции, но законным способом. Далее исправляем позицию по антикоррупционной инфраструктуре и вместе движемся в евроинтеграционном направлении. Нам надо защитить конституционный строй, — заявил Юрчишин с трибуны Рады.

Он также процитировал слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны о наличии в КСУ группы лиц, которые «работают в интересах страны-агрессора».

Разрушая антикоррупционную инфраструктуру эта группа точно спровоцирует противостояние на улицах… Именно Россия и приспешники олигархов требуют, чтобы Верховная Рада вышла за пределы своих полномочий и поддержала эмоциональное стремление отдельных лиц в стране фактически разрушить конституционный строй, в том числе и отправить в отставку весь состав КСУ. Не только тех, по которым будет доказано, что они агенты России, а всех, — рассказал нардеп.

Он заявил, что «Голос» требует создания условий, при которых КСУ сможет принимать решения только консенсусом, подняв кворум с 12 до 17 человек. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован.

Напомним, ранее сегодня об этом законопроекте вспоминал лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко.