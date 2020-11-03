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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Mohsen Atayi

Перечень симптомов COVID-19 для госпитализации, изменил Минздрав — детали

3 ноя 2020, 11:53
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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается.

В Министерстве здравоохранения изменили критерии госпитализации больных с подозрением и с подтвержденными случаями коронавирусной болезни COVID-19. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк.

Она отметила, что в настоящее время госпитализация показана лицам, у которых есть подозрение на COVID-19 или подтверждено наличие этой болезни, в случае, если они имеют хоть бы один из следующих признаков:

  • частота дыхания составляет менее 10 в минуту или более 30;
  • сатурация (доля насыщенного кислородом гемоглобина относительно общего гемоглобина) меньше или равна 92%;
  • нарушения сознания.

Кроме того, госпитализация показана пациентам с течением заболевания средней тяжести, которые имеют тяжелую сопутствующую патологию в стадии декомпенсации.

Соответствующие изменения в критерии предусматривает приказ Минздрава № 2438 от 27 октября.


Напомним, в Украине за минувшие сутки, 2 ноября, был зафиксирован очередной печальный рекорд по заболеваемости COVID-19.

Источник: Ракурс


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