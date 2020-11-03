Максим Степанов, фото: «Радіо ТРЕК»

https://racurs.ua/n145969-stepanov-o-koronaviruse-my-blizki-k-katastrofe.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.

Ситуация приблизилась к «точке невозврата» и «близка к катастрофе». Министр здравоохранения Максим Степанов заявил об этом сегодня, 3 ноября, во время выступления в Верховной Раде.

Мы дошли до точки невозврата и близки к катастрофе. Ситуация критична не только в Украине, — отметил Степанов. — Никто в мире не может самостоятельно решить проблему коронавируса, более того, никто ни за кого не решит эту проблему.

Степанов отметил, что в случае, если заполненность больничных коек достигнет 100%, придется применять протокол медицинской сортировки, при котором приоритетным будет оказание медицинской помощи больным с наибольшими шансами на выздоровление.

Министр отметил, что легко пройти вторую волну коронавируса не удастся, поэтому сейчас усилия направлены на то, чтобы пережить его с минимальными потерями.

По его словам, каждый из нас несет личную ответственность за распространение коронавирусной болезни COVID-19, поскольку коронавирус распространяется исключительно от одного человека к другому.

Настало время личной ответственности каждого, — отметил Степанов. — Только вы сами можете уберечь себя, только вы можете одеть маску, помыть руки и соблюдать дистанцию, только вы можете в случае возникновения первых симптомов вести себя ответственно.

Напомним, в Украине 2 ноября был зафиксирован новый печальный рекорд по количеству новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.