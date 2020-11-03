Заместителя председателя облсовета задержали на взятке. Фото: Офис генпрокурора

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За взятку задержали заместителя председателя Закарпатского областного совета.

Чиновник требовал 560 тыс. долл. отката от подрядчика за беспрепятственное возведение объектов проекта президента «Большое строительство» на территории области. В коррупционной схеме также был задействован один из руководителей областного управления Государственной архитектурно-строительной инспекции. Об этом 3 ноября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Чиновники требовали деньги с представителя фирмы, которая победила в тендере на строительство культурного центра в одном из поселков. За полумиллионную взятку дельцы обещали не мешать ему выполнять его работу. Обоих фигурантов задержали после получения всей суммы отката.

В спецслужбе добавили, что продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ. Также решается вопрос об уведомлении фигурантам о подозрении и избрании судом мер пресечения.

Напомним, в Офисе генпрокурора заявили, что экс-правоохранитель, который не прошел аттестацию, за миллион долларов пытался купить кресло начальника Главного управления Нацполиции в Ровенской области.