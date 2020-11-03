Заступника голови облради затримали на хабарі. Фото: Офіс генпрокурора

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За хабар затримали заступника голови Закарпатської обласної ради.

Посадовець вимагав 560 тис. дол. відкату від підрядника за безперешкодне зведення об'єктів проекту президента «Велике будівництво» на території області. У корупційний схемі також був задіяний один з керівників обласного управління Державної архітектурно-будівельної інспекції. Про це 3 листопада повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Посадовці вимагали гроші з представника фірми, яка перемогла у тендері на будівництво культурного центру в одному із селищ. За півмільйонних хабар ділки обіцяли не заважати йому виконувати його роботу. Обох фігурантів затримали після отримання всієї суми відкату.

У спецслужбі додали, що тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Також вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру і обрання судом мір запобіжних заходів.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора заявили, що екс-правоохоронець, який не пройшов атестацію, за мільйон доларів намагався купити крісло начальника Головного управління Нацполіції в Рівненській області.