ДБР затримало співробітника СБУ Харківщини, фото: ДБР

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На Харківщині «на гарячому» затримали майора регіонального управління СБУ, який систематично за винагороду передавав зацікавленим особам інформацію з обмеженим доступом.

Так, співробітник спецслужби вимагав та отримав від мешканки Харкова 5 тис. дол. США, за які мав вилучити та повернути її транспортний засіб, котрим незаконно заволоділи інші особи, та надати їй персональні дані цих осіб, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Співробітника СБУ затримали 20 жовтня після отримання вказаної суми. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, відсторонення від посади та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, торік до тривалого терміну ув’язнення засудили слідчого СБУ, котрий одержав хабар в розмірі 300 тис. грн.