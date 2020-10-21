ГБР задержало сотрудника СБУ Харьковщины, фото: ГБР

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На Харьковщине «на горячем» задержали майора регионального управления СБУ, который систематически за вознаграждение передавал заинтересованным лицам информацию с ограниченным доступом.

Так, сотрудник спецслужбы требовал и получил от жительницы Харькова 5 тыс. долл. США, за которые должен изъять и вернуть ее транспортное средство, которым незаконно завладели другие лица, и предоставить ей персональные данные этих лиц, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Сотрудника СБУ задержали 20 октября после получения указанной суммы. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении, отстранении от должности и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Открытое уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в прошлом году к длительному сроку заключения приговорили следователя СБУ, получивший взятку в размере 300 тыс. грн.