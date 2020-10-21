Андрій Антоненко, фото: Watchers.Media

https://racurs.ua/ua/n145410-sprava-sheremeta-sud-zalyshyv-antonenka-pid-vartou-video.html

Ракурс

Справа Шеремета — розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, яке сталося в липні 2016 року в Києві, продовжує розглядатися в суді.

Шевченківський райсуд Києва вирішив залишити під вартою одного з підозрюваних у справі Шеремета — ветерана АТО Андрія Антоненка. Відповідне рішення ухвалила головуюча суддя Оксана Голуб, повідомляє Фейсбук-спільнота Free Riff.

Таким чином, термін перебування Антоненка за ґратами продовжено ще на 60 діб.

Також суд продовжив термін дії запобіжних заходів двом іншим фігурантам цієї справи — цілодобовий домашній арешт кардіохірургу та волонтеру Юлії Кузьменко та особисте зобов’язання для військової медсестри Яни Дугарь.

Під судом зібралися активісти, котрі намагаються не дати виїхати з суду автозаку з Антоненком.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля, в якому він перебував. У грудні 2019 року в поліції заявили про затримання підозрюваних у вбивстві журналіста.

Нагадаємо, сьогодні, 21 жовтня, відбулося четверте судове засідання у справі про вбивство Шеремета.