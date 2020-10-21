Андрей Антоненко, фото: Watchers.Media

https://racurs.ua/n145410-delo-sheremeta-sud-ostavil-antonenko-pod-strajey-video.html

Ракурс

Дело Шеремета — расследование убийства журналиста Павла Шеремета, которое произошло в июле 2016 года в Киеве, продолжают рассматривать в суде.

Шевченковский райсуд Киева решил оставить под стражей одного из подозреваемых в деле Шеремета — ветерана АТО Андрея Антоненко. Соответствующее решение приняла председательствующая судья Оксана Голуб, сообщает Фейсбук-сообщество Free Riff.

Таким образом, срок пребывания Антоненко за решеткой продлен еще на 60 суток.

Также суд продлил срок действия мер двум другим фигурантам этого дела — круглосуточный домашний арест кардиохирургу и волонтеру Юлии Кузьменко и личное обязательство для военной медсестры Яны Дугар.

Под судом собрались активисты, которые пытаются не дать уехать из суда автозаку с Антоненко.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, в котором он находился. В декабре 2019 года в полиции заявили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста.

Напомним, сегодня, 21 октября, состоялось четвертое судебное заседание по делу об убийстве Шеремета.