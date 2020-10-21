Чернобыльские уровни радиации более опасны для насекомых, чем считалось

Радиация оказалась более вредной для насекомых

https://racurs.ua/n145409-chernobylskie-urovni-radiacii-bolee-opasny-dlya-nasekomyh-chem-schitalos.html

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Шмели оказались более уязвимыми к чернобыльским уровням радиации, чем считалось ранее.

К такому выводу пришла международная группа ученых, исследовавшие, как ионизирующее излучение воздействует на насекомых, которые часто считаются более устойчивыми к радиации, чем другие виды, сообщает издание Phys.org.

Исследователи подвергали колонии шмелей в лабораторных условиях влиянию уровней радиации, которые были зафиксированы в районах зоны отчуждения вокруг ЧАЭС, где в 1986 году произошла самая страшная ядерная катастрофа в истории человечества.

Ученые обнаружили, что размножение колоний уменьшилось на 30−45% при дозах, которые ранее считались слишком низкими для воздействия на насекомых.

Мы обнаружили, что при уровнях радиации, обнаруженных в Чернобыле, количество новых шмелей-маток, которые появлялись в колонии, значительно уменьшилось, а рост колонии задержался, — отмечают исследователи.



По мнению ученых, это может повлиять на опыление и другие «экосистемные услуги», которые осуществляют шмели в загрязненных районах. Поэтому исследователи призывают пересмотреть международные нормы радиационной защиты окружающей среды.

Напомним, ученые недавно обнаружили неожиданное противораковое свойство пчелиного яда.