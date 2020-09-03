Пчелы могут помочь в борьбе с раком, фото: Ivar Leidus

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Ракурс

Пчелиный яд содержит молекулу, которая уничтожает клетки рака молочной железы.

Об этом свидетельствуют результаты лабораторных исследований, проведенных над ядом медоносной пчелы (Apis mellifera), сообщает пресс-служба Института медицинских исследований Гарри Перкинса (Австралия).

Отмечается, что исследование было сосредоточено на определенных подтипах рака груди, в частности тройном негативном рак груди (TNBC) — чрезвычайно агрессивном типе рака с ограниченными вариантами лечения.

На TNBC приходится до 15% всех видов рака молочной железы. Во многих случаях его клетки вырабатывают большее количество молекул, которые называются EGFR, чем в обычных клетках.

Предыдущие попытки разработать методы лечения, специально нацеленные на эту молекулу, не срабатывали, поскольку они также негативно влияли бы на здоровые клетки. Однако новое открытие может все изменить.

Исследования показали, что яд медоносных пчел содержит мелиттин — молекулу, которая составляет половину их яда и делает их укусы очень болезненны. Мелиттин пчелы также используют и для борьбы с собственными патогенами.

Насекомые производят этот пептид не только в своем яде, но и в других тканях, где он выделяется в ответ на инфекции.

Раньше никто не сравнивал влияние яда медоносных пчел или мелиттин на все подтипы рака молочной железы и нормальные клетки, — отмечают исследователи.

Лабораторные исследования показали, что мелиттин очень эффективен против раковых клеток. Оказалось, что определенная концентрация яда медоносных пчел может привести к 100% гибели раковых клеток, осуществляя при этом минимальное воздействие на нормальные клетки.

Мы обнаружили, что мелиттин может полностью разрушить мембраны раковых клеток в течение 60 минут, — отмечают исследователи.

Мелиттин в яде медоносных пчел также имел еще один важный эффект — в течение 20 минут он смог существенно подавить химическую сигнализацию раковых клеток, которые имеют важное значение для роста и деления клеток рака.

В то же время яд шмелей, который вместо мелиттина содержит его аналоги, мало влиял на клетки рака груди.

Ученые отмечают, что их открытию еще предстоит пройти значительный путь, прежде чем мелиттин начнут использовать для лечения рака людей.

Напомним, в средневековом медицинском трактате ученые недавно нашли рецепт эффективного антибактериального средства, способного противостоять устойчивым к антибиотикам бактериям.