Несподівану протиракову властивість бджолиної отрути виявили вчені

Бджоли можуть допомогти у боротьбі з раком, фото: Ivar Leidus

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Ракурс

Бджолина отрута містить молекулу, яка знищує клітини раку молочної залози.

Про це свідчать результати лабораторних досліджень, проведених над отрутою медоносної бджоли (Apis mellifera), повідомляє прес-служба Інституту медичних досліджень Гаррі Перкінса (Австралія).

Зазначається, що дослідження було зосереджене на певних підтипах раку грудей, зокрема потрійному негативному рак грудей (TNBC) — надзвичайно агресивному типу раку з обмеженими варіантами лікування.

На TNBC припадає до 15% усіх видів раку молочної залози. У багатьох випадках його клітини виробляють більшу кількість молекул, які називаються EGFR, ніж у звичайних клітинах.

Попередні спроби розробити методи лікування, спеціально націлені на цю молекулу, не спрацьовували, оскільки вони також негативно впливали б на здорові клітини. Однак нове відкриття може все змінити.

Дослідження показали, що отрута медоносних бджіл містить меліттин — молекулу, яка становить половину їх отрути і робить їх укуси дуже болючими. Меліттин бджоли також використовують й для боротьби з власними патогенами.

Комахи виробляють цей пептид не тільки в своєму отруті, а й в інших тканинах, де він виділяється у відповідь на інфекції.

Раніше ніхто не порівнював вплив отрути медоносних бджіл або меліттину на всі підтипи раку молочної залози та нормальні клітини, — наголошують дослідники.

Лабораторні дослідження показали, що меліттин дуже ефективний проти ракових клітин. Виявилося, що певна концентрація отрути медоносних бджіл може спричинити 100% загибель ракових клітин, здійснюючи при цьому мінімальний вплив на нормальні клітини.

Ми виявили, що меліттин може повністю зруйнувати мембрани ракових клітин протягом 60 хвилин, — зазначають дослідники.

Меліттин у отруті медоносних бджіл також мав ще один важливий ефект — протягом 20 хвилин він зміг істотно придушити хімічну сигналізацію ракових клітин, які мають важливе значення для росту та ділення клітин раку.

Водночас отрута джмелів, яка замість меліттину містить його аналоги, мало впливав на клітини раку грудей.

Учені зазначають, що їхньому відкриттю ще слід пройти значний шлях, перш ніж меліттин почнуть використовувати для лікування раку людей.

Нагадаємо, у середньовічному медичному трактаті учені нещодавно знайшли рецепт ефективного антибактеріального засобу, здатного протистояти стійким до антибіотиків бактеріям.