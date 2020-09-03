Задымленное Запорожье показали на видео. Фото: focus.ua

https://racurs.ua/n143367-gustoy-smog-nakryl-zaporoje-zadymlennyy-gorod-pokazali-na-video.html

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Смог в Запорожье наблюдается вторые сутки подряд. Жители жалуются на загрязненный и едкий воздух.

Из-за густого дыма областного центра не видно из соседних сел. В областном лабораторном центре никаких объяснений не дают. Жители Запорожья забили тревогу из-за чрезвычайного происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Запорожье».

Очень-очень сильно воняет серой, дышать невозможно, — пишет один из жителей.

Также в сети появилось видео задымленного города. В комментариях некоторые пользователи предполагают, что в городе Энергодар произошел взрыв химикатов, что и привело к задымлению. Также местные жители пишут, что смог наблюдается и у Азовского моря. Другие предполагают, что дымовая завеса могла образоваться из пыли, который ветер разносит из полей, где завершились жатва.

Напомним, в апреле 2020 года шквальный ветер вызвал песчаную бурю в Киеве и пригородах, а также ряд пожаров в Киевской и Житомирской областях. Столица была окутана густым и едким смогом, медики призвали киевлян без необходимости не выходить на улицу.