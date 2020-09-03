Задимлене Запоріжжя показали на відео. Фото: focus.ua

https://racurs.ua/ua/n143367-gustyy-smog-nakryv-zaporijjya-zadymlene-misto-pokazaly-na-video.html

Ракурс

Смог у Запоріжжі спостерігається другу добу поспіль. Мешканці скаржаться на забруднене та їдке повітря.

Через густий дим обласного центру не видно із сусідніх сіл. В обласному лабораторному центрі ніяких пояснень не дають. Жителі Запоріжжя забили на сполох через надзвичайну подію. Про це повідомляє Telegram-канал «Це Запоріжжя».

Дуже-дуже сильно смердить сіркою, дихати неможливо, — пише один із жителів.

Також у мережі з’явилося відео задимленого міста. У коментарях деякі користувачі припускають, що в місті Енергодар стався вибух хімікатів, що і призвів до задимлення. Також місцеві мешканці пишуть, що смог спостерігається й біля Азовського моря. Інші припускають, що димова завіса могла утворитися з пилу, який вітер розносить із полів, де завершилися жнива.

Нагадаємо, у квітні 2020 року шквальний вітер спричинив піщану бурю у Києві та передмістях, а також низку пожеж у Київській та Житомирській областях. Столиця була оповита густим та їдким смогом, медики закликали киян без необхідності не виходити на вулицю.