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Ракурс
Задимлене Запоріжжя показали на відео. Фото: focus.ua

Густий смог накрив Запоріжжя — задимлене місто показали на відео

3 вер 2020, 18:24
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Смог у Запоріжжі спостерігається другу добу поспіль. Мешканці скаржаться на забруднене та їдке повітря.

Через густий дим обласного центру не видно із сусідніх сіл. В обласному лабораторному центрі ніяких пояснень не дають. Жителі Запоріжжя забили на сполох через надзвичайну подію. Про це повідомляє Telegram-канал «Це Запоріжжя».

Дуже-дуже сильно смердить сіркою, дихати неможливо, — пише один із жителів.

Також у мережі з’явилося відео задимленого міста. У коментарях деякі користувачі припускають, що в місті Енергодар стався вибух хімікатів, що і призвів до задимлення. Також місцеві мешканці пишуть, що смог спостерігається й біля Азовського моря. Інші припускають, що димова завіса могла утворитися з пилу, який вітер розносить із полів, де завершилися жнива.


Нагадаємо, у квітні 2020 року шквальний вітер спричинив піщану бурю у Києві та передмістях, а також низку пожеж у Київській та Житомирській областях. Столиця була оповита густим та їдким смогом, медики закликали киян без необхідності не виходити на вулицю.

Джерело: Ракурс


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