Чорнобильські рівні радіації небезпечніші для комах, ніж вважалося

Радіація виявилася більш шкідливою для комах

https://racurs.ua/ua/n145409-chornobylski-rivni-radiaciyi-nebezpechnishi-dlya-djmeliv-nij-vvajalosya.html

Ракурс

Джмелі виявилися більш вразливими до чорнобильських рівнів радіації, ніж вважалося раніше.

Такого висновку дійшла міжнародна група вчених, котрі досліджували, як іонізуюче випромінювання впливає на комах, котрі часто вважаються більш стійкими до радіації, ніж інші види, повідомляє видання Phys.org.

Дослідники піддавали колонії джмелів в лабораторних умовах впливові рівнів радіації, які були зафіксовані в районах зони відчуження навколо ЧАЕС, де у 1986 році сталася найстрашніша ядерна катастрофа в історії людства.

Учені виявили, що розмноження колоній зменшилось на 30−45% при дозах, які раніше вважалися занадто низькими для впливу на комах.

Ми виявили, що при рівнях радіації, виявлених у Чорнобилі, кількість нових джмелів-маток, які з’являлися в колонії, значно зменшилася, а ріст колонії затримався, — зазначають дослідники.



На думку учених, це може вплинути на запилення та інші «екосистемні послуги», які здійснюють джмелі в забруднених районах. Тож дослідники закликають переглянути міжнародні норми радіологічного захисту навколишнього середовища.

Нагадаємо, учені нещодавно виявили несподівану протиракову властивість бджолиної отрути.