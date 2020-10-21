22 жовтня в Україні опади не очікуються, фото: «Гастроном»

https://racurs.ua/ua/n145407-magnitna-burya-ta-shtormovyy-viter-u-karpatah-pogoda-v-ukrayini-na-22-jovtnya-karta.html

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Погода в Україні 22 жовтня очікується без опадів.

На високогір’ї Карпат очікуються пориви вітру 25−30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Крім того, у більшості районів східних та Одеської областей утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Температура вночі становитиме 4−9° (на узбережжі морів — до 12°), вдень — 14−19° (у південній частині і на Прикарпатті — до 21°).

Погода в Києві 22 жовтня буде з мінливою хмарністю, без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 6−8°, вдень температура підніметься до 15−17°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові також буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме 6−8°, вдень — 16−18°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі наступної доби буде без опадів. Вночі очікується температура повітря 7−9°, вдень — 18−20°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі також очікується без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря 6−8° вночі та 16−18° вдень. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові протягом доби буде без опадів. Вночі температура опуститься до 5−7°, вдень повітря прогріється до 15−17°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 22 жовтня також буде без опадів та з мінливою хмарністю. Вночі термометри покажуть 3−5°, вдень — 15−17°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві буде досить неспокійним. Зокрема, вранці очікується слабка магнітна буря.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що в листопаді в Україні сонце майже не виглядатиме з-за хмар.