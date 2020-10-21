Хірурги Львова прооперували дитину без розрізу. Фото: Охматдит

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Ракурс

Медики Львові провели надскладну операцію немовляті. В обласній дитячій лікарні «Охматдит» вперше прооперували новонародженій дитині відсутність отвору ануса. При цьому хірурги зробили тільки декілька проколів.

Процедури відбулися у три етапи і тривали рік. Про це повідомляє прес-служба Львівської дитячої лікарні «Охматдит» у Фейсбуці.

Як каже хірург Богдан Мальований, який застосував сучасну альтернативну практику, атрезія ануса була вперше у клініці прооперована лапароскопічно, а не традиційно.

За допомогою лапароскопа ми мобілізували частину товстої кишки, вивели її у місце, де має бути анальний отвір. Усе заплановане нам вдалося. Якийсь час дитина мала походити зі стомою, а згодом виведемо кишку через анальний отвір, — розповів Мальований.

Хлопчик потрапив до лікарні на третій день після народження з районного пологового будинку.

У нього виявили вроджену ваду розвитку кишківника — атрезію (відсутність отвору) ануса. Дитині провели двоетапне хірургічне втручання. Процес загоєння пройшов успішно, малюк почувається чудово.

Зараз хлопчик готується до третього етапу лікування. Тепер хірурги мають вивести кишківник через сформований під час другого етапу анальний отвір. Після цього лікування дитини буде завершено.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що робот уперше провів складну малоінвазивну операцію з пересадки нирки людині.

Нові технології дали змогу досягти результатів, недоступних жодному професійному хірургу, оскільки сучасні хірургічні втручання залишають шрами й можуть бути летальними за найменшої похибки лікарів.