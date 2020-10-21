Хирурги Львова прооперировали ребенка. Фото: Охматдит

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Ракурс

Медики во Львове провели сложнейшую операцию младенцу. В областной детской больнице «Охматдет» впервые прооперировали новорожденному ребенку отсутствие отверстия ануса, при этом хирурги сделали только несколько проколов.

Процедуры прошли в три этапа и продолжались год. Об этом сообщает пресс-служба Львовской детской больницы «Охматдет» в Фейсбук.

Как говорит хирург Богдан Малеваный, который применил современную альтернативную практику, атрезия ануса была впервые в клинике прооперирована лапароскопически, а не традиционно.

С помощью лапароскопа мы взяли часть толстой кишки, вывели ее там, где должно быть анальное отверстие. Все запланированное нам удалось. Некоторое время ребенок должен походить со стомой, а затем выведем кишку через анальное отверстие, — сказал Малеваный.

Мальчик попал в больницу на третий день после рождения, из районного роддома.

У него обнаружили врожденный порок развития кишечника — атрезию (отсутствие отверстия) ануса. Ребенку провели двухэтапное хирургическое вмешательство. Процесс заживления прошел успешно, малыш чувствует себя прекрасно.

Сейчас мальчик готовится к третьему этапу лечения. Теперь хирурги должны вывести кишечник через сформированное анальное отверстие. После этого лечение ребенка будет завершено.

Напомним, ранее мы сообщали, что робот впервые провел сложную малоинвазивную операцию по пересадке почки человеку.

Новые технологии позволили добиться результатов, недоступных ни одному профессиональному хирургу, поскольку современные хирургические вмешательства оставляют шрамы и могут быть летальными при малейшей погрешности врачей.