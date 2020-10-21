22 октября в Украине осадков не ожидается, фото: «Гастроном»

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Погода в Украине 22 октября ожидается без осадков.

На высокогорье Карпат ожидаются порывы ветра 25−30 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Кроме того, в большинстве районов восточных и Одесской областей будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Температура ночью составит 4−9° (на побережье морей — до 12°), днем — 14−19° (в южной части и на Прикарпатье — до 21°).

Погода в Киеве 22 октября будет с переменной облачностью, без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до 6−8°, днем ​​температура поднимется до 15−17°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове также будет без осадков. Температура воздуха ночью составит 6−8°, днем — 16−18°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе в следующие сутки будет без осадков. Ночью ожидается температура воздуха 7−9°, днем — 18−20°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре также ожидается без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха 6−8° ночью и 16−18° днем. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове в течение суток будет без осадков. Ночью температура опустится до 5−7°, днем ​​воздух прогреется до 15−17°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 22 октября также будет без осадков и с переменной облачностью. Ночью градусники покажут 3−5°, днем — 15−17°. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве будет достаточно неспокойной. В частности, утром ожидается слабая магнитная буря.

Напомним, синоптики прогнозируют, что в ноябре в Украине солнце почти не будет выглядывать из-за туч.