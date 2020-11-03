Бойові дії на Донбасі. Фото: unn

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Український військовий зазнав поранення на Донбасі внаслідок обстрілів.

З початку поточної доби, 3 листопада, незаконні збройні формування, які контролюються Москвою, двічі порушували режим припинення вогню. Неподалік Новолуганського бойовики стріляли з автоматичної станкового гранатомета, осколками поранило українського військового. Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Пораненого бійця доставили в госпіталь, де надали необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінюють його стан здоров’я як середньої тяжкості.

Також ворог стріляв з ручного протитанкового гранатомета недалеко від населеного пункту Водяне. При цьому в штабі переконують, що ситуація в районі ООС залишається контрольованою.

Впродовж минулої доби, 2 листопада, кремлівські найманці двічі порушували режим припинення вогню.

Нагадаємо, 29 жовтня бойовики обстрілювали позиції українських військ на Донбасі. Внаслідок атаки ворога було поранено одного і вбито двох військових ЗСУ. Також того дня найманці за допомогою безпілотника скинули гранату ВОГ-25 на українські позиції, поранивши ще один боєць ЗСУ.

Після ескалації конфлікту Україна скликала екстрене засідання робочої групи Тристоронньої контактної групи, де сторони домовилися повернутися до дотримання режиму припинення вогню й обговорили заходи для запобігання ескалації конфлікту у майбутньому.