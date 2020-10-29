На Донбасі бойовики підстрелили бійця ООС. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n145729-boyovyky-nakryly-minometnym-vognem-pozyciyi-syl-oos-y-pidstrelyly-viyskovogo.html

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Режим припинення вогню на Донбасі чотири рази був порушений окупантами минулої доби, 28 жовтня.

Неподалік Водяного бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Мінометним вогнем позиції українських військових накрили у передмісті Авдіївки. Окупанти стріляли із мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем. Також найманці Кремля гатили з мінометів, гранатометів та стріляли з автоматів поблизу Новгородського. Про це 29 жовтня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Внаслідок агресії ворога один військовослужбовець ООС дістав наскрізне поранення у руку. Бійцю надали меддопомогу та госпіталізували. У штабі переконують, що його життю зараз нічого не загрожує. Про інцидент українська сторона вже повідомила представників ОБСЄ.

Сьогодні, 29 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша. В ООС запевняють, що не зафіксували порушень досягнутих мирних домовленостей.

Нагадаємо, 24 жовтня бойовик на Донбасі застосували стрілецьку зброю неподалік населеного пункту Шуми, а у районі Катеринівки — підствольний гранатомет.